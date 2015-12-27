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«الصحفيين» تناقش تفاصيل احتفالها بعيدها الماسي

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«الصحفيين» تناقش تفاصيل احتفالها بعيدها الماسي «الصحفيين» تناقش تفاصيل احتفالها بعيدها الماسي

 

نقابة الصحفيين

ناقش مجلس نقابة الصحفيين ، في اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قــلاش ، تفاصيل احتفال النقابة بعيدها الماسي ، الذي يوافق شهر مارس المقبل ، ومرور 75 عاماً على إنشائها في 31 مارس 1941.

وقرر المجلس خلال اجتماعه مساء أمس ” السبت” تشكيل لجنة من أعضائه لوضع تصور كامل للاحتفالية ، بما يليق بمكانة وتاريخ نقابة الصحفيين المصرية التي تعد أقدم كيان نقابي عربي للصحفيين .

وتتضمن الاحتفالية عقد المؤتمر العام الخامس للصحفيين ، والذي يجرى الإعداد له تحت عنوان “نحو بيئة تشريعية جديدة للصحافة المصرية” ، كما سيتم إعداد مجموعة من الكتب الوثائقية عن تاريخ النقابة ، وأهم المعارك المهنية والسياسية والوطنية التي خاضتها منذ إنشائها ، وسيعلن مجلس النقابة تفاصيل الاحتفالية يوم السبت المقبل .

قرر مجلس النقابة الاحتفال بالزملاء الصحفيين الذين نالوا شرف الانضمام إلى البرلمان الجديد ، وسيتم دعوة رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين لحضور هذا الاحتفال ، الذي سيقام مساء يوم الأحد 3 يناير المقبل ، بمقر النقابة.

ووافق مجلس النقابة على إعطاء مهلة جديدة للزملاء الصحفيين الذين لم يتمكنوا من الإنضمام إلى مشروع علاج الصحفيين وأسرهم ، حيث تقرر إعادة فتح باب الاشتراك في المشروع اعتباراً من السبت 2 يناير وحتى الخميس 14 يناير 2016.

ا    ش   ا

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