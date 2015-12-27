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وزير الداخلية: حققنا نجاحات مبهرة في حربنا ضد الإرهاب الإليكتروني

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وزير الداخلية: حققنا نجاحات مبهرة في حربنا ضد الإرهاب الإليكتروني وزير الداخلية: حققنا نجاحات مبهرة في حربنا ضد الإرهاب الإليكتروني

 

وزارة الداخلية

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات مبهرة فى مجال حربها ضد الإرهاب الاليكترونى.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء على عبدالمولى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة نيابة عن وزير الداخلية فى الجلسة الافتتاحية لندوة (الإرهاب الاليكترونى .. المخاطر .. والمواجهة الأمنية)، والتى عقدت اليوم بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

وقال إن المنظومة الأمنية المصرية خاضت عبر سنوات متواصلة مواجهات حاسمة ضد الإرهاب، وأنه بعد جهد ورصد للمخاطر والتهديدات، وتضحيات وأرواح الشهداء، وبدعم سيادى وتكامل بين كافة المؤسسات، مكن الله لمصر العلو فوق معاول الهدم الإرهابية؛ لتقتلع جذوره من التربة الطيبة.

وأضاف أن وزارة الداخلية ليست ببعيدة عما تقوم به تلك التنظيمات الإرهابية من أنشطة إرهابية على الإنترنت؛ حيث تم ضبط العديد من القضايا والخلايا الإرهابية التى تستغل الإنترنت فى نشر الفكر الإرهابى والتحريض والتجنيد والتهديد والترويع وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب، مشيرا إلى أنه فى ضوء مسئولية تجاه المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب بشتى صوره، بصفتها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، والتى أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 ، يتم التنسيق والتعاون الإقليمى والدولى تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الاليكترونى ودحر مواقعه ومصادره وروافده.
> وطالب الوزير بمزيد من التكاتف وتعاون المواطنين والمنظمات والمؤسسات، خاصة غير الحكومية مع وزارة الداخلية؛ لمواجهة الإرهاب الاليكترونى البغيض الذى يهدد الأمم ويهدم ثوابت الدول ومقدراتها.

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