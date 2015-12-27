ضبط 3000 قرص مخدر محظور تداولها داخل صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط (3000) قرص وعبوة مختلفة منها (11) عبوة مدرجة بجدول المخدرات محظور تداولها.

كان قد شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط قائد السيارة رقم ب ق أ 9368 "نقل" لقيامه بتجميع عدد (97) أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 34104/2015 جنح مركز دمنهور.

كما تم ضبط صاحب مستودع بوتاجاز كائن قرية كفرالعيص مركز كوم حماده لقيامه بالتصرف فى حصة المستودع من أسطوانات الغاز المدعمة وعددها (97) أسطوانة بوتاجاز تجارية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر 34103/2015 جنح مركز دمنهور.

وتم ضبط صيدلى وصاحب صيدلية كائنة ببندر كوم حماده (الصادر لها قرار غلق من مديرية الصحة ومازال يزاول نشاطه) وتم غلق الصيدلية والتحفظ على ما فيها، حيث تم ضبط عدد (3000) قرص وعبوة مختلفة منها (11) عبوة مدرجة بجدول المخدرات محظور تداولها، وتحرر المحضر 34102/2015 جنح مركز كوم حماده.