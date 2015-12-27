إصابة عاملين بالتسمم لاستنشاقهما "مبيد حشرى" أثناء عملهما بمزرعة بالبحيرة

أصيب عاملان بإحدى المزارع بمركز وادى النطرون بالبحيرة بالتسمم؛ بسبب استنشاق مبيد حشرى خلال عملهما بالمزرعة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين إصابة أ ر ف ع 22 سنة عامل بمزرعة المرما الكائنة بمنطقة الفرسان دائرة المركز ومقيم بنى سلامة دائرة المركز، و ال ش ع 30 سنة عامل بذات المزرعة ومقيم السادات منوفية، بالتسمم لادعاء استنشاق مادة سامة، وتم تحويلهما للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

وبسؤال والد الأول وهو عامل بذات المزرعة ومقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المصابين برش الأرض الزراعية بالمزرعة بمبيد حشرى استنشقا بعض الرزاز، مما أدى إلى إصابتهما وتم نقلهما للمستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 54 أحوال مركز وادى النطرون.