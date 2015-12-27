أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحب مصنع يستخدم الصودا الكاوية فى إنتاج المخللات بالعمرانية

Google+ Print
القبض على صاحب مصنع يستخدم الصودا الكاوية فى إنتاج المخللات بالعمرانية القبض على صاحب مصنع يستخدم الصودا الكاوية فى إنتاج المخللات بالعمرانية
ضبطت مباحث بالجيزة، صاحب مصنع لإنتاج المخللات بالعمرانية، لاستخدامه مادة الصودا الكاوية غير الصالحة لتصنيع المنتجات الغذائية فى إنتاج المخللات، وضبط بحوزته 5 أطنان من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام "رجب.ا" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالعمرانية، باستخدام مادة الصودا الكاوية وملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية فى الإسراع من عملية تسوية المخللات وتوزيعها على أصحاب المطاعم معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وبشن حملة تموينية، تم ضبط مالك المصنع وبحوزته 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر تفوح منها رائحة عفن، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد