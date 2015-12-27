القبض على صاحب مصنع يستخدم الصودا الكاوية فى إنتاج المخللات بالعمرانية

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مصنع لإنتاج المخللات بالعمرانية، لاستخدامه مادة الصودا الكاوية غير الصالحة لتصنيع المنتجات الغذائية فى إنتاج المخللات، وضبط بحوزته 5 أطنان من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام "رجب.ا" صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالعمرانية، باستخدام مادة الصودا الكاوية وملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية فى الإسراع من عملية تسوية المخللات وتوزيعها على أصحاب المطاعم معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وبشن حملة تموينية، تم ضبط مالك المصنع وبحوزته 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر تفوح منها رائحة عفن، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.