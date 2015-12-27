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تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية لـ29 ديسمبر

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تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية لـ29 ديسمبر تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية لـ29 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين أخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الإسماعيلية" 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناء على طلب دفاع محمد بديع.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية،المتهمين، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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مصر 365