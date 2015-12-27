ضبط طن و40 كيلو سكر ناقص الوزن و40 كجم لحوم غير صالحة بأسيوط

أكد العميد عصام أبو شقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، قيام إدارة مباحث التموين، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة بأسيوط، بعدد من الحملات، أسفرت عن تحرير 51 قضية تموينية متنوعة خلال يوم واحد.

وذلك بناءً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، بضرورة استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين ومحاربة الغش التجارى وضبط المخالفين.

وأشار مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إلى أن إجمالى بيان المضبوطات كان كالآتى: 1 طن و40 كيلو سكر ناقص الوزن، و40 كيلو من اللحوم البلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و16 كيلو من الأسماك البلطى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح أبو شقة انه تم تحرير القضية رقم 18863 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "خ.ف.أ"، مسئول منشأة تعبئة وتغليف سكر لتعبئته طنًا و40 كيلو سكر ناقص- 51 جرامًا فى الكيلو- كما تم تحرير القضية رقم 18863 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "هـ.ج.ف"، وذلك لذبحه لحومًا بلدية خارج المجزر، والقضية رقم 18358 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "م.ى.م" لذبحه لحومًا بلدية خارج المجزر، والقضية رقم 18359 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "ج.ع.ح" لذبحه لحومًا بلدية خارج المجزر.

كما تم تحرير القضية رقم 18360جنح منفلوط لسنة 2015م ضد "أ.ح.ف"، لبيعه أسماكًا غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم تحرير القضية رقم 18361 ضد بائع متجول لبيع الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والقضية رقم 18362 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "م.ر.س"، صاحب مطعم لاستخدامه لحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والقضية رقم 18366 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "ى.ع.ث"، وذلك لإدارته محلًا تجاريًا بدون ترخيص، والقضية رقم 18367 جنح منفلوط لسنة 2015 ضد "ح.أ.س" لإدارته محلًا تجاريًا بدون ترخيص.

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