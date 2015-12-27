ضبط تشكيل عصابى مسلح متخصص فى قطع الطرق وسرقة السيارات بالقصير

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطلين ضمن تشكيل عصابى متخصص فى قطع طريق قفط القصير مستخدمين الأسلحة النارية وسرقة السيارات، وأخذ فدية لعودتها لأصحابها وهروب ثلاثة منهم فى الأودية الجبلية، وجار البحث عنهم.

البداية بعد تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ابلاغه من المقدم محمد عصام مفتش مباحث قسم شرطة القصير بتعدد بلاغات السرقة بالأكراه من خلال تشكيل عصابى بطريق القصير قفط مستخدمين أسلحة نارية وتهديد قائدى السيارات وسرقتها وطلب فدية لعودتها لأصحابها بعد سرقة المتعلقات الأخرى.

على الفور أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أسامة حلمى رئيس مباحث المديرية والعقيد أيمن خلاف وكيل المباحث وكان على رأسه المقدم محمد عصام مفتش مباحث قسم شرطة القصير والنقيب عبد الكريم درويش معاون مباحث القسم.

وحدد فريق البحث النقطة الجبلية التى يبدأ التشكيل العصابى مهامه بها والتى تبعد عند مدينة القصير غربا 70 كيلو مترا من ناحية محافظة قنا، بمنطقة جبلية وعرة، وفجر اليوم وبعد إعداد الأكمنة داهمت الأجهزة الأمنية المنطقة الجبلية وتبادلت إطلاق النيران مع 5 متهمين وتم إلقاء القبض على اثنين منهم وهروب 3 آخرين متسترين بالأودية الجبلية.

وتبين أن الاثنين الذى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم هم "خالد.أ" 21 سنة مقيم محافظة قنا، و"وليد.ك" 22 سنة مقيم قنا، والاثنان عاطلان، كما ضبط بحوزتهما أسلحة آلية وبيضاء مختلفة تم تحريزها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.