أهالى يطاردون عاطلا ويسلمونه للشرطة لمحاولته سرقة "توك توك" بأبو النمرس

حاول عاطل تهديد سائق وسرقة "التوك توك" الخاص به بالإكراه بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إلا أن السائق استغاث بالأهالى الذين طاردوا المتهم وتمكنوا من ضبطه وسلموه لرجال المباحث.

تلقى العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا من الأهالى بضبطهم لصا بمنطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقل المقدم مروان مشرف رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وتمكن من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "كريم.م".

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيادة "محمد.م" سائق لتوك توك خاص به استوقفه المتهم وطلب منه توصيله ثم هدده بسلاح أبيض، وحاول الاستيلاء على "التوك توك"، إلا أن السائق استغاث بالأهالى، وتمكنوا من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.