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سعد الحريرى يحيى الذكرى الثانية لاغتيال محمد شطح

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سعد الحريرى يحيى الذكرى الثانية لاغتيال محمد شطح سعد الحريرى يحيى الذكرى الثانية لاغتيال محمد شطح
غرد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، فى سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا "فى الذكرى الثانية لاغتيال الصديق الشهيد محمد شطح، نستذكر عقله الواسع وإنسانيته العميقة ولبنانيته الصادقة، محمد شطح كان واضحا فى رؤيته دؤوبة فى عمله مخلصا لبلده وعبقريا فى دفاعه عن السيادة والديمقراطية والعيش الواحد".

وأضاف الحريرى، "افتقد اليوم الشهيد محمد شطح صديقا وأخا ورفيقا، لنستلهم من إصراره على الحوار ومد الجسور واجتراح الحلول لإعادة وطننا إلى درب الدولة والكرامة".

وأردف فى تدوينه أخرى له، "سنبقى أوفياء لوحدة ١٤ آذار التى عمل الشهيد محمد شطح وسنواصل التمسك بالعدالة إنصافا له ولجميع شهداء ثورة الأرز".

واختتم تدويناته، قائلا "نحيى اليوم ذكرى محمد شطح ومعه جميع شهدائنا وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، الذى كان محمد أحد أركان الحفاظ على إرثه وأمانته".


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