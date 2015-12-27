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صحيفة سعودية: عمرة رمضان القادم بدون المطاف المؤقت

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صحيفة سعودية: عمرة رمضان القادم بدون المطاف المؤقت صحيفة سعودية: عمرة رمضان القادم بدون المطاف المؤقت

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجهات المعنية ستنتهى من إجراءات إزالة المطاف المؤقت "المعلق" فى المسجد الحرام قبل موسم رمضان المقبل، حيث سيتمكن نحو 107 آلاف طائف فى الساعة من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، كما ستعمل الجهة المنفذة على مدار الساعة للالتزام بالجدول الزمنى المعتمد للمشروع.

ونقلت الصحيفة- عن مصادر- أن اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف ستدرج آلية بحث وترتيبات الإزالة خلال اجتماعها الفترة القادمة.

كما أشارت إلى أن اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين لرفع الطاقة الإستيعابية للمطاف ستناقش فى اجتماعها الـ22- والذى سيترأسه مدير جامعة أم القرى ورئيس اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور بكرى عساس- آلية الاستفادة مما تم إنجازه من المشروع لخدمة المعتمرين خلال الأشهر المقبلة، بمشاركة قطاعات وزارة الداخلية ولجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إضافة إلى مجموعة بن لادن السعودية (مقاول المشروع) والاستشارى المصمم للمشروع.
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