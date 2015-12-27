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أبو بكر البغدادى: نقترب من إسرائيل كل يوم أكثر

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أبو بكر البغدادى: نقترب من إسرائيل كل يوم أكثر أبو بكر البغدادى: نقترب من إسرائيل كل يوم أكثر
نشرت جماعة "داعش" الإرهابية تسجيل صوتى جديد، على مواقع التواصل الاجتماعى، يرجح أنه لزعيم التنظيم" أبو بكر البغدادى"، والذى أكد فيه أن عناصر التنظيم يقتربوا من إسرائيل كل يوم أكثر، وقال "البغدادى": "لم ننس فلسطين ولو للحظة واحدة، قريباً جدا أن شاء الله، ستسمعون صوت أقدام المجاهدين، فنحن نقترب منكم يوم بعد يوم أكثر فأكثر".

وقالت جريدة "الدايلى ميل" البريطانية، أن البغدادى الذى أطلق هذا التسجيل الصوتى على الانترنت، أكد على محاربة التنظيم لمن أعلنوا عدوانهم عليه وعلى جماعة "داعش" فى المملكة ، وهدد إسرائيل بهجمات مرتقبة عليهم.

ويعتبر هذا التسجيل، الذى يبلغ طوله 24 دقيقة، الأول للـ"بغدادى" منذ 7 شهور، ويطابق الصوت الذى يظهر فيه صوت البغدادى فى التسجيلات السابقة له، ولكن يصعب تحديد المكان الذى تم تسجيله فيه بالتحديد أو الوقت، وكان آخر ظهور علنى للـ"بغدادى" الصيف الماضى فى مدينة الموصل.
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مصر 365

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