شلل تام بمدينة شبين الكوم بسبب إضراب سائقو السرفيس

دخل عشرات السائقين بخطوط نقل الركاب الداخلية بمدينة شبين الكوم “السرفيس” صباح اليوم الأحد فى إضراب عن العمل للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية عليهم أسوة بما تم بخطوط سيارات الأجرة بمركز تلا .

وقام العشرات من سائقي الخط الداخلي بشبين الكوم ” قلبى – القصر ” و المحطة -كليات الجامعة ” بالوقوف بسيارتهم بموقف الباجور بالحى القبلى ورفض تحميل الركاب مما ادى لزحام شديد خاصة مع توافد الموظفيين وطلبة الجامعات والمدراس لأعمالهم .

يذكر أن سائقى الميكروباص بموقف تلا دخلوا فى إضراب عن العمل منذ ايام للمطالبة بتخفيض المخالفات المرورية التى وصلت الى 12 الف جنيه لبعض السيارات.