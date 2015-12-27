ضبط سائق بحوزته كمية من المواد الكحولية بدون ترخيص بسوهاج

ألقت قوات مباحث مديرية أمن سوهاج القبض على فريد بخيت إبراهيم بتهمة الأتجار في المواد الكحولية والخمور بدون ترخيص.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية أكدتها التحريات قيام فريد بخيت إبراهيم عشم 38 سنة سائق ويقيم شارع ترعة نجع حمادي - دائرة مركز سوهاج بالأتجار في المواد الكحولية وأنه يتخذ من مسكنه مخزن لها.

عقب تقنين الإجراءات تم أستهداف مسكن المتحري عنه المذكور وبتفتيشه تم ضبط :-

عدد”4635″ زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع، ومبلغ “700″ جنيهاً من متحصلات البيع، بمواجهة المتهم بالمضبوطات أعترف بحيازته لها بقصد الاتجار وان المبلغ المالي من حصيله البيع، تــــم التحفــــظ علــــــي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8264 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 جاري العرض علي النيابة.