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"أمن السويس" تضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية

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"أمن السويس" تضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية "أمن السويس" تضبط 20 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس من ضبط 20 من الهاربين من أحكام قضائية، خلال حملة أمنية موسعة أمس السبت.

كان قد أصدر مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 11 من الخارجين على القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 12 مسجل خطر و8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365