مصدر أمنى بالأقصر: الاشتباه فى سيارة مركونة من 3 فجرا بمدخل خزان إسنا

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، أن رجال الشرطة والأهالى اشتبهوا فى سيارة ملاكى مركونة قبل مدخل خزان مدينة إسنا القديم، وعلى بعد أمتار من معسكر الأمن المركزى المتواجد بالمنطقة، وجار فحص السيارة للتأكد من كونها تحوى مواد متفجرة من عدمه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن غرفة النجدة تلقت إخطارًا يفيد بوجود سيارة ملاكى رصاصى اللون، تحمل أرقام "124 ب ه أ"، مركونة منذ الساعة الثالثة فجرًا على بعد أمتار قليلة من معسكر الأمن المركزى بإسنا قبل مدخل الخزان بـ10 أمتار، فاشتبهت القوات فيها صباح اليوم لعدم تحركها ووجود قائد لها، وجار وصول خبراء المفرقعات لمكان السيارة لفحصها للتأكد من كونها تحوى مواد متفجرة من عدمه.