بالصور..المنتدى البيئى السابع للشباب العربى الإفريقى ينظم حملة نظافة بالأقصر

نظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة حملة نظافة مكبرة بميدان أبو الحجاج الأقصرى، تحت شعار "النيل مسار للتعاون وليس للصراع"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى البيئى السابع للشباب العربى الإفريقى، والذى يناقش هذا العام "دور الشباب فى التنمية المستدامة"، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر ومشاركة 30 دولة عربية وأفريقية.

كما تضمنت فعاليات المنتدى حملات رمزية تتمثل فى حملة نظافة بساحة أبو الحجاج، وتركيب وصلات مياه فى بعض القرى الفقيرة وحملات تشجير، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات المختلفة التى تتناول قضايا ومحاور عديدة خاصة بعمليات التنمية.



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