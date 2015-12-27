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تشيلسي يفقد كوستا أمام مانشستر يونايتد

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تشيلسي يفقد كوستا أمام مانشستر يونايتد تشيلسي يفقد كوستا أمام مانشستر يونايتد

(إفي): حصل المهاجم الإسباني دييجو كوستا على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه تشيلسي أمام واتفورد اليوم، ليغيب عن مواجهة يوم الإثنين المقبل المنتظرة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد لتراكم البطاقات.

وسيحتاج الفريقان في الجولة الأخيرة بمرحلة ذهاب الدوري الإنجليزي، للفوز، حين يستقبل الشياطين الحمر الذين تلقوا أمام ستوك الخسارة الرابعة على التوالي، فريق تشيلسي الذي يسعى للخروج من الجزء الأخير من الجدول.

وحصل كوستا الذي أحرز هدفين لفريقه البطاقة الصفراء قبل دقيقتين من النهاية بعد تلاحم قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وقال مدرب البلوز جوس هيدنيك "كوستا لن يستطيع اللعب. علينا أن نرى الوضع ونعيد تنظيم الهجوم لمواجهة اليونايتد".

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