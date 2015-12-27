«مصر تتلألأ» عند سفح الأهرامات ليلة رأس السنة بمهرجان وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة، عن اختيار اسم “مصر تتلألأ”، عنوانًا للمهرجان الذي تقيمه عند سفح الأهرامات منتصف ليلة الـ 31 من ديسمبر الجاري، احتفالًا بالعام الميلادي الجديد، والذي تنظمه وتنفذه المجموعة المتحدة، وتوجه مصر من خلاله رسالة هامة للعالم في تلك الأمسية التاريخية .

وقال حازم حمادة، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، إنه ولأول مرة ستشارك مصر دول العالم في احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، والتي تتم في عدة دول بالتزامن والتتابع عند منتصف ليل 31 ديسمبر، وتنقلها جميع المحطات الفضائية العالمية ووكالات الأنباء الأجنبية .

وأضاف ” حمادة”، في تصريحاتٍ صحفية، أن اختيار وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، لمنطقة سفح الأهرامات، هو اختيار موفق لما تملكه هذه المنطقة من مخزون ثقافي وتاريخي لدى شعوب العالم، موضحًا أنه لأول مرة سيتم استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا الإضاءة والخدع البصرية مع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الميلادي الجديد، بالإضافة للألعاب النارية .

وأشاد رئيس المجموعة المتحدة، بدعم وزارات السياحة والآثار والثقافة للحدث، مشيرًا إلى حرص جميع وكالات الأنباء العالمية والقنوات الدولية على التسجيل لتغطية الحدث .

ووجه رئيس المجموعة المتحدة، الشكر لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين، على وضع كافة إمكانيات التليفزيون وأحدث الأجهزة لتغطية الحدث بصورة تليق باسم مصر، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود لتقديم مصر للعالم بشكلٍ جديد ورؤية مختلفة تليق بمصر الحديثة .