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مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء تركيبه مروحة كهربائية بمسكنه بطما بسوهاج‎

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مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء تركيبه مروحة كهربائية بمسكنه بطما بسوهاج‎ مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء تركيبه مروحة كهربائية بمسكنه بطما بسوهاج‎

لقي عامل مصرعه، صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بتركيب مروحة كهربائية بمسكنه بناحية  الشوكا-  دائرة مركز طما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما بوصول عارف لطفي خليل احمد 28 سنة عامل ويقيم بناحية  الشوكا-  دائرة المركز إلي  المستشفي المركزي ” جثة هامدة “.

بالإنتقال والفحص تبين انه أثناء تركيب مروحة كهربائية بمسكنه بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

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