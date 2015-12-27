أكاديمية الشرطة تنظم ندوة علمية عن الإرهاب الإلكتروني

بدأت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الندوة العلمية ( الإرهاب الإلكترونى ” المخاطر .. والمواجهة الأمنية ” ) بأكاديمية الشرطة (مركز بحوث الشرطة )، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات وبعض الوزارات والجامعات المصرية والهيئات القومية والمراكز البحثية المعنية، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

تتناول فعاليات الندوة العديد من المحاور العلمية والتى تناقش ( الإرهاب الإلكتروني … إرهاب المستقبل – المخاطر الأمنية للإرهاب الإلكتروني – التجارب الدولية فى مواجهة الإرهاب الإلكتروني – دور المؤسسات ” الحكومية – غير حكومية ” المجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب الإلكترونى ).

تهدف الندوة إلى إبراز مخاطر الإرهاب الإلكتروني ووضع إستراتيجية فاعلة للمواجهة الأمنية لهذا النوع من الإرهاب ، من خلال جلستي عمل : الأولـــي بعنوان ( المخاطر الأمنية للإرهاب الإلكتروني ودور المؤسسات الحكومية فى مواجهتها)، والثانية بعنوان (إستراتيجيات مواجهة الإرهاب الإلكتروني ” التجارب الدولية – دور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية “) يتم خلالهما عرض أوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية بموضوع الندوة ، بهدف الوصول إلى توصيات يمكن بلورتها فى إستراتيجيات أمنية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني.