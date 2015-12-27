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وزير خارجية إثيوبيا: ملتزمون باتفاق مبادئ «سد النهضة» مع مصر

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وزير خارجية إثيوبيا: ملتزمون باتفاق مبادئ «سد النهضة» مع مصر وزير خارجية إثيوبيا: ملتزمون باتفاق مبادئ «سد النهضة» مع مصر

 

سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الخارجية الإثيوبي تواضروس ادهانوم، إن مواصلة الاجتماع السداسي للمرة الثانية بالخرطوم خلال أسبوعين توضح التزامنا باتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق يربط بين والسودان وأثيوبيا بشراكة تاريخية.

وأضاف ادهانوم – في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، والذي بدأ أعماله بالخرطوم – “أن شعوب مصر وأثيوبيا والسودان يربطهم نهر النيل الذي يمثل مصيرنا المشترك”، مشددا على أن إرادة العمل للدول الثلاث تتم وفقا للالتزام باتفاق المبادئ، وأن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع مصر والسودان.

وأكد وزير خارجية أثيوبيا أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك في إطار من الشفافية التي تجمع بين أثيوبيا والسودان ومصر، لتحقيق تطلعات شعوبنا وحكوماتنا في المصالح المشتركة.

وشدد أدهانوم، على أن ذلك الاتفاق سيتم من خلال بناء الثقة بين الدول الثلاث الشقيقة، كما أننا نعمل على تعزيز تلك الثقة بيننا جميعا، ووجه وزير خارجية أثيوبيا الشكر للسودان ومصر، لحرصهما على تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بنهر النيل وسد النهضة، لما يحقق التعاون الشامل بيننا.

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