شرطة بنجلادش تهاجم مخبأ لمتشددين وتعثر على متفجرات

قالت الشرطة في بنجلادش يوم الأحد إنها ألقت القبض على 3 يشتبه في إنهم أعضاء بجماعة متشددة محظورة‭‭‭ ‬‬‬وعثرت على بندقية قنص وذخيرة ومتفجرات وملابس عسكرية في مخبأ بجنوب شرق البلاد.

وجاءت المداهمة بعد أيام من اقتحام الشرطة لمخبأ للمتشددين في العاصمة داكا مع تعزيز قوات الأمن جهود مطاردة المتشددين الاسلاميين الذين تلقي عليهم مسؤولية عدة هجمات وقعت مؤخرا.

وبحسب رويترز قال محمد عبد الجليل موندال مفوض شرطة مدينة تشيتاجونج إن الشرطة فتشت شقة في المدينة الساحلية بناء على معلومات من ثلاثة أعضاء في جماعة المجاهدين المحظورة ألقت القبض عليهم في مداهمة سابقة.

وتابع في مؤتمر صحفي “تم العثور على بندقية قنص وذخيرة ومتفجرات وأدوات تفجير وملابس عسكرية ومواد تستخدم في صناعة القنابل في الشقة.”

ويعتقد أن الجماعة تقف وراء سلسلة من الهجمات وقعت في الآونة الأخيرة بينها تفجير مزار شيعي واطلاق النار على ثلاثة أجانب لقي اثنان منهم حتفهما.

وعانت بنجلادش من موجة من عنف الإسلاميين المتشددين في الشهور القليلة الماضية ومن بين ذلك سلسلة هجمات على مساجد وقساوسة ومعابد هندوسية.