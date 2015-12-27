الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد حفل تخريج الدفعة رقم 152 من معهد ضباط الصف في مدينة تل الكبير .

> وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وحضر الاحتفال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من رجال الدول.

وبدأ مراسم الاحتفال بعرض التعليم الاولى بالسلاح والمهارة في الميدان ، حيث تقدم في ساحة العرض 1400 مقاتل من الطلبة ، وقام الطلبة بعروض باستخدام السلاح تظهر مدى مهارتهم وذلك من خلال تنفيذ عدة تشكيلات في ساحة العرض .

ثم قام الطلبة بتشكيل جملة ( تحيا مصر) بأجسادهم ، مما يظهر مدى التوافق العضلى والعصبي للطلبة وعملهم بروح الفريق الواحد وكيفية استخدامهم للأرض ومدى ما يتمتعون به من انضباط عسكري.

أ ش أ