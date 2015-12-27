القبض على عامل حاول ذبح زميله بسبب خلافات العمل بالحوامدية

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل بمطحن لشروعه فى ذبح زميله بتسديد الطعنات له بسبب خلافات متعلقة بالعمل بمنطقة الحوامدية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قد تلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد إصابة "حسان.ح" عامل بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالبطن وطعنات بالجانب الأيسر لجسده، وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة زميل المجنى عليه ويدعى "محمد.ش" بسبب خلافات فى العمل، قام خلالها بالاعتداء عليه بمطواة، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وتخلصه من المطواة عقب ارتكابها، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.