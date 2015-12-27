أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ردا على عبد الحفيظ.. حكم لقاء دجلة والأهلي: يهاجموننا دائما ولا يعترفون بالخطأ

Google+ Print
ردا على عبد الحفيظ.. حكم لقاء دجلة والأهلي: يهاجموننا دائما ولا يعترفون بالخطأ ردا على عبد الحفيظ.. حكم لقاء دجلة والأهلي: يهاجموننا دائما ولا يعترفون بالخطأ

رد سمير عثمان حكم مباراة وادي دجلة والأهلي السبت على انتقاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأخير له عقب طرده لصالح جمعة أثناء اللقاء.

وأنذر الحكم الدولي لاعب الأهلي بعد ادعاءه السقوط داخل منطقة الجزاء ثم طرده عقب تدخله على لاعب دجلة ورأى عبد الحفيظ أنه كان مخطئا في ذلك وانتقده علنا.

ولعب الأهلي منقوصا منذ الدقيقة 69 ولم يستطع هز شباك دجلة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في ختام الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان ردا على عبد الحفيظ عقب اللقاء في مداخلة هاتفية مع قناة تن:"أتمنى أن يتفرغ كل واحد لاختصاصه ولا يتطرق لأمور بعيدة عن مجال عمله".

واستدرك "فأنا مثلا لا أتحدث أبدا في فنيات لأنه ليس من اختصاصي".

وأضاف "يحملون كل شيء للحكم، أتمنى أن يتحلوا بالجرأة وأن يعترفوا بأخطائهم ولا يلوموا الحكام دائما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع