ردا على عبد الحفيظ.. حكم لقاء دجلة والأهلي: يهاجموننا دائما ولا يعترفون بالخطأ

رد سمير عثمان حكم مباراة وادي دجلة والأهلي السبت على انتقاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأخير له عقب طرده لصالح جمعة أثناء اللقاء.

وأنذر الحكم الدولي لاعب الأهلي بعد ادعاءه السقوط داخل منطقة الجزاء ثم طرده عقب تدخله على لاعب دجلة ورأى عبد الحفيظ أنه كان مخطئا في ذلك وانتقده علنا.

ولعب الأهلي منقوصا منذ الدقيقة 69 ولم يستطع هز شباك دجلة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في ختام الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عثمان ردا على عبد الحفيظ عقب اللقاء في مداخلة هاتفية مع قناة تن:"أتمنى أن يتفرغ كل واحد لاختصاصه ولا يتطرق لأمور بعيدة عن مجال عمله".

واستدرك "فأنا مثلا لا أتحدث أبدا في فنيات لأنه ليس من اختصاصي".

وأضاف "يحملون كل شيء للحكم، أتمنى أن يتحلوا بالجرأة وأن يعترفوا بأخطائهم ولا يلوموا الحكام دائما".