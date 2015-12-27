مدرب الإسماعيلي – رئيس النادي لـ في الجول: النابي الأقرب لهذه الأسباب

قال رئيس النادي الإسماعيلي محمد أبو السعود إن التونسي نصر الدين النابي هو الأقرب لتولي تدريب الدراويش حتى هذه اللحظة.

وتابع أبو السعود في تصريحات لـFilGoal.com "الأمر سيتحدد بعد جلسة تجمعني مع البرازيلى جورفان فييرا صباح الأحد للتعرف على رؤيته النهائية تجاه تولي المهمة" .

وأضاف رئيس الإسماعيلي "نرجح ومعي اللجنة التي تم تشكيلها من نجوم الدراويش السابقين النابي بسبب شخصيته القوية ورغبته في أن يتولى مسئولية تدريب أحد الأندية المصرية بجانب سهولة تعامله مع اللاعبين لتحدثه العربية بالإضافة إلى عدم اشتراطه لتواجد أى مساعدين معه خلال عمله فى الفريق" .

وأوضح رئيس الإسماعيلي أن المدرب التونسي الحاصل على الجنسية البلجيكية لم يشترط أى مبالغ مالية فى تعبير منه عن طموحه للعمل وهو ما رجح كفته حتى الآن .

وفاز المدرب التونسي مع ليوبار الكونغولي بالكونفدرالية الإفريقية في 2012 ودرب فريق موتمبا بالكونغو والفريق الثاني بأندرلخت البلجيكي وأهلي بني غازي الليبي والهلال السوداني.

وأشار كذلك أنه حدد يوم الاثنين المقبل لتواجد المدير الفني الجديد وسوف يتابع لقاء الدراويش وإنبي من المدرجات على أن يتحمل المسؤولية عقب اللقاء .

وأتم أبو السعود أن الجهاز الفني المعاون وعلى رأسه أشرف خضر المدرب العام للفريق سوف يستمر في عمله مع المدير الفني الجديد .