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شكري: الاجتماع السداسي مبني على اتفاق المبادئ الذي تمت صياغته بإحكام

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شكري: الاجتماع السداسي مبني على اتفاق المبادئ الذي تمت صياغته بإحكام شكري: الاجتماع السداسي مبني على اتفاق المبادئ الذي تمت صياغته بإحكام

وزير الخارجية – سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي، الذي تم توقيعه بين زعماء الدول الثلاث بمصر والسودان وأثيوبيا في مارس الماضي بالخرطوم، أسس لعلاقة استراتيجية قائمة على أرضية من العلاقات القوية التي تربط بين الدول الثلاث.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال شكري – في كلمته اليوم الأحد خلال افتتاح الجولة الثانية للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول والسودان وأثيوبيا والذي بدأ أعماله بالخرطوم – إن السودان تقود بدور هام وإيجابي وله عظيم الأثر فيما تم التوصل إليه من التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، وعلى رأسها اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين رؤساء الدول الثلاث، لافتا إلى أن العلاقة المصرية السودانية لها طبيعتها الخاصة من روابط الإخاء ووحدة المصير، مؤكدًا أننا في مصر نسعى إلى تفعيل العلاقة التي تربطنا بأثيوبيا كدولة شقيقة.

وأضاف أن ما يربط مصر بأثيوبيا ليس فقط نهر النيل الذي يمثل الحياة للمصريين جميعا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكلان تاريخا ممتدًا من التراث الإنساني المشترك الذي نعتز به، ونسعى جاهدين للعمل على صياغة علاقة في المستقبل قائمة على أن تنعم شعوب الدول الثلاث بالرخاء والتنمية والاستقرار المنشود وبالأمان والاطمئنان لمستقبلهم وحاضرهم، مشددًا على أن العلاقات التي تربط الدول الثلاث هي علاقات “إيجابية” تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة بشكل متكافئ، كما تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعوب في مستقبل زاهر.

وأوضح شكري “نحن نبني خلال الاجتماع السداسي الذي تم افتتاحه اليوم بالخرطوم، برعاية سودانية كريمة، على الخطوات التي سبقت، كما نحافظ على اتفاق المبادئ الذي تم صياغته بإحكام”، مؤكدًا على ضرورة تهيئة الأرض التي نقف عليها لتكون صلبة، والتي على أساسها سيتم تنمية العلاقات بين الدول الثلاث خاصة في موضوع سد النهضة.

وأشار وزير الخارجية إلى أننا في مصر نبدي حسن النية والعمل بتفاني وإخلاص من أجل تحقيق كل المبادئ السابقة وسنواصل عملنا في هذه الجولة بنفس الروح القائمة على الإخاء والرغبة المشتركة في التفاهم واستمرار توثيق هذه العلاقة الإستراتيجية الهامة، وإيجاد الفرص لمزيد من تنميتها لتلبي تطلعات وطموحات الشعوب للدول الثلاث.

وأكد شكري، على مواصلة العمل بإخلاص واجتهاد حتى نخرج من هذا الاجتماع بما يؤكد على علاقة التعاون القائمة بين الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، للانطلاق نحو تدعيم العلاقات في شتى المجالات.

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