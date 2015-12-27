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وزير الخارجية يلتقي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري على هامش زيارته للخرطوم

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وزير الخارجية يلتقي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري على هامش زيارته للخرطوم وزير الخارجية يلتقي وفد الدبلوماسية الشعبية المصري على هامش زيارته للخرطوم

وزير الخارجية سامح شكرى

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري التقى خلال زيارته الحالية للخرطوم بكل من النائبين بالبرلمان محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وحاتم بشات، ممثلين عن وفد الدبلوماسية الشعبية المصري الذي يزور السودان حاليًا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أشار المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن الوزير شكري قدم خلال اللقاء الشكر لمبادرة وفد الدبلوماسية الشعبية بزيارة السودان للتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، وعلى حرص الشعب المصري بكافة فئاته على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل. كما أكد وزير الخارجية أن جهود الدبلوماسية الشعبية تأتي مكملة للجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن وزير الخارجية استمع لتقييم ممثلي وفد الدبلوماسية الشعبية لنتائج اللقاءات التي أجراها الوفد مع المسئولين السودانيين وقادة الفكر والرأي والتجمعات المختلفة في السودان، والتي جاءت في مجملها لتؤكد التزام دولة السودان الشقيقة، حكومة وشعبا، بدعم العلاقات مع انطلاقا من وحدة المصير والهدف بين شعبي وادي النيل.

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