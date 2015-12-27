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ريهام السهلي تؤكد لـ«ONA» انضمامها لـ«أنا مصر» بماسبيرو

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ريهام السهلي تؤكد لـ«ONA» انضمامها لـ«أنا مصر» بماسبيرو ريهام السهلي تؤكد لـ«ONA» انضمامها لـ«أنا مصر» بماسبيرو

الإعلامية ريهام السهلي

كتبت: إنجي لطفي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنها :” انضمت لبرنامج ماسبيرو الجديد ” أنا ”، والمقرر بثه على شاشة الفضائية المصرية ليلة رأس السنة، معربةً عن سعادتها وسط مجموعة من الزملاء المحترمين، والذين يتمتعون بمصداقية لدى المشاهدين .

وأضافت “السهلي”، :”أنها سعيدة بعودتها للعمل في التلفزيون المصري، كما أنها سعيدة بالتعاون مع شركة الإنتاج “بلاك أند وايت”، مؤكدةً على أنها تسعى لتقديم مايشغل بال المواطن المصري، والأسئلة التي تدور في ذهنه والتماس نبض الناس، موضحةً أن أولى حلقات البرنامج ستُذاع ليلة رأس السنة مسجلة ” .

وتابعت الإعلامية ريهام السهلي، قائلة: ” إنها تدرس عروض من بعض القنوات، لتختار الأنسب فيما بينها “.

 

 

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أونا

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