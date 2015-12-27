محمد نشأت ورضوى الشربيني ونيفين الفقي في «أنا مصر» لتقديم الحلقة الأسبوعية

كتبت: إنجي لطفي

قال الإذاعي محمد نشأت، مقدم برنامج ” مكلمين وأنتم مروحين”، المذاع على راديو 90 90، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه :” انضم لفريق عمل برنامج توك ماسبيرو الجديد ” أنا مصر”، موضحًا أنه سيقدم حلقة الخميس من كل أسبوع مع كلًا من الإعلاميتين نيفين الفقي، ورضوى الشربيني “.

وأضاف “نشأت”، أن أولى حلقات البرنامج المقرر بثها ليلة رأس السنة ستكون مسجلة، ومن المقرر بدأ تسجيلها غدًا الإثنين .

وأوضح محمد نشأت، أن أولى حلقات البرنامج سيغلب عليها أجواء الطابع الاحتفالي لتزامنها مع موعد ليلة رأس السنة، كما أنه سيتم استضافة عددٍ من الفنانين الكبار بالبرنامج.

وتايع قائلًا: إن “راديو 90 90، كان له الفضل في تقديمه وظهوره في الإعلام المصري، موضحًا أنه مستمر في تقديم برنامجه ” مكملين وأنتم مروحين” على راديو 90 90 “، وكان “نشأت” قد أعلن عبر صفحته الرسمية عن سعادته بانضمامه للبرنامج، والذي تقدمه الإعلاميةإيمان الحصري، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية أماني الخياط، والإعلاميتان رضوى الشربيني، ونيفين الفقي.