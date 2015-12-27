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ضبط 135 بائعا وتنفيذ 660 إزالة ورفع 44 عربة مأكولات فى حملة بالقاهرة

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ضبط 135 بائعا وتنفيذ 660 إزالة ورفع 44 عربة مأكولات فى حملة بالقاهرة ضبط 135 بائعا وتنفيذ 660 إزالة ورفع 44 عربة مأكولات فى حملة بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ (660) إزالة إدارية، وتحرير ( 182 ) محضر إشغال طريق، وتحرير (119) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن تحرير (78) محضر بيئة، وضبط (135) بائع متجول، وضبط (29) عربة يد، وضبط (8) تروسيكل، وضبط (4) عربة كارو، وإزالة (3) فاترينة مأكولات، وإزالة (2) تاندة، وضبط (4) إعلان بدون ترخيص، ورفع (2) سيارة متروكة بالشوارع والميادين.
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