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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا

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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا اليوم، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون، والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا، من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد، ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية خرطوش و2 بندقية آلية، و4 فرد محلى، ومسدس، وبندقية رصاص، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا مخدرات بين تعاطى واتجارفى المواد المخدرة، وضبط 3 متهمين جنائيين، مطلوبين أمام النيابة، فى قضايا شراء متحصلات سرقة وشروع فى قتل، وضبط عاطل يدعى "اميراميل .ز"، 27 سنة، وبحوزته 56 زجاجة خمور "بيرة " بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية عن ضبط 1853 مخالفة مرورية متنوعة و36 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تمكنت مباحث من ضبط 65 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

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مصر 365

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