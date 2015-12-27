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محامى صافيناز:موكلتى تتقاضى100دولار فى الليلة وبيكسبوا 150 ألف جنيه من وراها

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محامى صافيناز:موكلتى تتقاضى100دولار فى الليلة وبيكسبوا 150 ألف جنيه من وراها محامى صافيناز:موكلتى تتقاضى100دولار فى الليلة وبيكسبوا 150 ألف جنيه من وراها
قال المحامى أنيس المناوى دفاع الراقصة الأرمينية "صافيناز"، إن الدعوى المرفوعة من جانب سيدة أعمال مالكة لفندق شهير، والتى تتهم موكلته بسبها وقذفها والتشهير بالفندق، لا يوجد بها أى سند قانونى أو دليل مادى أو إثبات.

وأضاف "المناوى" قائلا: موكلتى كانت تعمل فى الفندق وكانت تحصل على 100 دولار فى الليلة وكان بيكسبوا من وراها 150 ألف جنيه فى الليلة وده كان سبب الخلاف، وكان العقد سبب المشاكل.

واختتم "المناوى" حديثه قائلا: إنه حتى الآن لا يوجد أى خطوات قانونية جديدة فى الدعوى المرفوعة على موكلته، وأن الدعوى فى طريقها للحفظ.

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