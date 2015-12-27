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الفتاة الأيزيدية لـ"علماء الأزهر": لو لم تكن وقفة إسلامية ضد داعش فلن تنتهى

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الفتاة الأيزيدية لـ"علماء الأزهر": لو لم تكن وقفة إسلامية ضد داعش فلن تنتهى الفتاة الأيزيدية لـ"علماء الأزهر": لو لم تكن وقفة إسلامية ضد داعش فلن تنتهى
قالت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، إنها ترغب فى لقاء علماء مؤسسة الأزهر الشريف، لإخبارهم بأنه إن لم تكن هناك وقفة إسلامية ضد تنظيم داعش الإرهابى، فإن هذا التنظيم المتطرف لن ينتهى.

وأكدت الفتاة الأيزيدية نادية مراد، فى حوارها ببرنامج "صباح الخير يا "، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لم تعلن دولة إسلامية أن تنظيم داعش يعد منظمة إرهابية وليس "إسلام"، قائلة: "أطلب أنا والأيزيديون معرفة (داعش إسلام أم غير إسلام؟)".
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