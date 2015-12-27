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مدرسة فى بلبيس تطرد 59 طالبة من الامتحانات لحين تقديمهم إيصال المصروفات

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مدرسة فى بلبيس تطرد 59 طالبة من الامتحانات لحين تقديمهم إيصال المصروفات مدرسة فى بلبيس تطرد 59 طالبة من الامتحانات لحين تقديمهم إيصال المصروفات
رفضت المدرسة المسئولة عن المصروفات بالمدرسة الثانوية التجارية بنات، بشارع المطافى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، السماح لـ59 طالبة بالمدرسة بالدخول لامتحانات العملى بنصف العام، التى بدأت صباح اليوم الأحد، لحين دفع المصروفات أو تقديم إيصال المصروفات للطالبات اللاتى دفعن وليس معهن الإيصال .

وطردت المشرفة الطالبات إلى فناء المدرسة، ولم تسمح لهن بدخول الامتحان لحين تقديم إيصال المصروفات، وقالت بعض الطالبات إن مدرس يدعى "ناصر" حاول أخذ بعض الطالبات وتوجه بهن إلى مدير المدرسة ويدعى "سليمان" ولكنه رفض دخولهن لحين تقديم إيصال المصروفات، ما أدى إلى توجه بعض الطالبات من مدينة بلبيس إلى منازلهن لإحضار الإيصال والعودة مرة أخرى.

وأكد أحد المعلمين لـ"اليوم السابع"، أنه فور إخطار مدير إدارة بلبيس التعليمية بالواقعة أرسل مدير التعليم الفنى للمدرسة وطالبه بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة.
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