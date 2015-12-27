الرئيس السيسى يصل معهد إعداد ضباط الصف المعلمين بالشرقية لتخريج الدفعة 152

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى معهد إعداد ضباط الصف المعلمين فى الشرقية، لتخريج الدفعة 152 من ضباط الصف.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.

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