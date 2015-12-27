أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يصل معهد إعداد ضباط الصف المعلمين بالشرقية لتخريج الدفعة 152

Google+ Print
الرئيس السيسى يصل معهد إعداد ضباط الصف المعلمين بالشرقية لتخريج الدفعة 152 الرئيس السيسى يصل معهد إعداد ضباط الصف المعلمين بالشرقية لتخريج الدفعة 152
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى معهد إعداد ضباط الصف المعلمين فى الشرقية، لتخريج الدفعة 152 من ضباط الصف.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365