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مع برودة الجو.. 7 نصائح لحمايتك من نزلات البرد

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مع برودة الجو.. 7 نصائح لحمايتك من نزلات البرد مع برودة الجو.. 7 نصائح لحمايتك من نزلات البرد
تغيرات الطقس، وتساقط الأمطار، وبرودة الجو من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بنزلات البرد وأمراض الشتاء، ويسعى الجميع لتجنب مسببات المشاكل الصحية فى فصل الشتاء للحفاظ على الصحة.
>فى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى التناسلية والجلدية، إلى أن تغيرات الطقس وعدم استقراره وارتداء ملابس خفيفة، من أهم الأسباب المؤدية لزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد أثناء فصل الشتاء.
>نصائح للحد من الإصابة بنزلات البرد أثناء فصل الشتاء
>ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض النصائح المهمة التى ينصح بها أثناء فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

1- الوقاية خير من العلاج لذا ينصح بتجنب التعرض للهواء أثناء موجات البرد الشديدة والجلوس فى المنزل حتى استقرار الطقس.
>2- عليك بتدفئة اليدين والقدمين عن طريق ارتداء القفازات والجوارب.
>3- الإكثار من تناول المشروبات مثل الزنجبيل والقرفة لأنها تساعد فى تقوية الجهاز المناعى.
>4- للشعور بالدفء يمكنك تناول حمص الشام.
>5- تناول أدوية موسعة للأوعية الدموية الطرفية.
>6- لتقوية جهازك المناعى يمكنك تناول الأدوية الغنية بفيتامين ب12.
>7- ممارسة الرياضة تحد من إصابتك بنزلات البرد.
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