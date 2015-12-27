مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

استأنف مستوطنون يهود الأحد، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بفلسطين من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال أحد المرابطين بالمسجد الحاج أحمد قطنانى اليوم - إن المستوطنين كالعادة استانفوا اليوم ممارستهم الانتهاكية بحق المقدسات ودخلوا باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من أفراد شرطة الاحتلال المتمركزة بباب المغاربة.

وأوضح أن المرابطين والمرابطات تصدوا لهم فورا دخولهم بالتهليل والتكبير مما جعلهم يخافون ويسرعون بالخروج رغم محاولتهم ممارسة بعض الطقوس اليهودية داخل باحات المسجد ، مناشدا الأمة العربية والإسلامية التدخل لوقف تلك الانتهاكات بحق الأقصى والمقدسات.

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