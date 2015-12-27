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بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية..الأمم المتحدة تسعى لحل الأزمة السورية

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بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية..الأمم المتحدة تسعى لحل الأزمة السورية بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية..الأمم المتحدة تسعى لحل الأزمة السورية
قالت صحيفة الباييس الإسبانية أن بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب الأهلية تسعى منظمة الأمم المتحدة لحل الصراع السورى، وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافات دى ميستورا عن أمله فى انعقاد محادثات سورية فى جينيف فى 25 يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة التى أتخذتها فيينا من قبل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتى كانت الشهر الماضى لحل الأزمة السورية بدعم من تركيا، كانت بداية لما تأمل به الأمم المتحدة، للتعاون الكامل لجميع الأطراف السوريين المعنيين فى هذه العملية".

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية وهى عبارة عن تحالف من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية بيانا أعلنت فيه تحرير الضفة الشرقية من نهر الفرات، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير السد بعد العبور إلى الطرف الغربى منه، وسيطرت سوريا الديمقراطية على السد الواقع على نهر الفرات فى شمال سوريا بعد طردتها تنظيم داعش.

ويسيطر تنظيم داعش على سد تشرين منذ ربيع العام 2014 بعد تمكنه من طرد الفصائل المقاتلة، بينها حركة احرار الشام، كما على الضفة الغربية لنهر الفرات من جرابلس على الحدود السورية التركية إلى الرقة معقل مقاتلى التنظيم فى سوريا.


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