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الكويت توقف تشغيل وحدات فى مصفاة ميناء الأحمدى بشكل غير مجدول

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الكويت توقف تشغيل وحدات فى مصفاة ميناء الأحمدى بشكل غير مجدول الكويت توقف تشغيل وحدات فى مصفاة ميناء الأحمدى بشكل غير مجدول

أوقفت شركة البترول الوطنية بالكويت الأحد، تشغيل بعض وحدات التصنيع ووحدات أخرى فى مصفاة ميناء الأحمدى بشكل غير مجدول.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمى باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسى قوله أن قرار إيقاف هذه الوحدات جاء "كإجراء وقائى بعد انقطاع مياه التبريد القادمة من البحر والتى تقوم الهيئة العامة للصناعة بضخها إلى المصفاة."

وأضاف العسعوسى أن هذا الإيقاف غير المجدول نتج عنه "بعض الانبعاثات والأدخنة لفترة محدودة لم تتجاوز الساعة."

وذكر أنه يجرى حاليا العمل على إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة والرجوع إلى الوضع الطبيعى الذى سيستغرق بعض الوقت.
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