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للمرة الثانية.. وزير الخارجية عن " مايك" الجزيرة: ابعدوا دا شوية من قدامى

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للمرة الثانية.. وزير الخارجية عن " مايك" الجزيرة: ابعدوا دا شوية من قدامى للمرة الثانية.. وزير الخارجية عن " مايك" الجزيرة: ابعدوا دا شوية من قدامى
للمرة الثانية رفض السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، وضع "مايك" قناة الجزيرة أمامه فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد الإثيوبى المنعقدة فى الخرطوم بحضور الدول الثلاث.

وطالب السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، مندوبى القنوات الفضائية خلال وضعهم "المايكات" لإلقاء كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة بإبعاد مايك قناة الجزيرة من أمامه قائلا "ابعدوا دا شوية من قدامى"، وتم وضع جميع " المايكات" أمام شكرى باستثناء "مايك الجزيرة الذى تم إزاحته بعض الشىء.


>- وزير الرى يروى تفاصيل وأسباب إطاحة "سامح شكرى" بميكروفون الجزيرة

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