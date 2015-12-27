مليشيات الحوثيين تواصل قصف تعز جنوب غربى اليمن

أفاد المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن بأن مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية وسمع دوى انفجارات شديدة فى أنحاء مدينة تعز بصورة مكثفة قبل فجر الأحد.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات استمرت طوال أمس فى قصف مدينة التربة ومديرياتها وسقطت 7 صواريخ كاتيوشا على أحياء المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 آخرين وحدوث خسائر مادية كبيرة بالمنازل والمنشآت.

وأضاف أن هجمات قوات الجيش اليمنى والمقاومة وقصف طائرات دول التحالف العربى أسفر عن مقتل 23 وإصابة العشرات فيما قتل 4 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 6 من عناصر المليشيات فى جبهات القتال بالمدينة المحاصرة.

من ناحية أخرى نقل المركز الإعلامى عن العميد سمير الحاج المتحدث باسم الجيش الوطنى- فى تصريحات صحفية- قوله أن قوات التحالف والحكومة الشرعية تقوم بعمليات عسكرية على طول المنافذ البحرية غرب اليمن ابتداء بالمخا ومرورا بمحافظة الحديدة إلى ميناء ميدى بمحافظة حجة الواقعتين على البحر الأحمر للسيطرة على هذه المنافذ.

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