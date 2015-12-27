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إذاعة إسرائيل: تل أبيب رفضت اقتراحا فلسطينيا لإجراء مفاوضات سلام سرية

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إذاعة إسرائيل: تل أبيب رفضت اقتراحا فلسطينيا لإجراء مفاوضات سلام سرية إذاعة إسرائيل: تل أبيب رفضت اقتراحا فلسطينيا لإجراء مفاوضات سلام سرية

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الأحد، أن إسرائيل رفضت اقتراحا من جانب السلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات سرية يتم خلالها رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، وقالت أن الاقتراح الفلسطينى شمل عقد سلسلة من اللقاءات بعيدا عن الانظار يعلن الطرفان فى ختامها عن التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أنه تم عرض الاقتراح الفلسطينى على النائب السابق لرئيس الوزراء سيلفان شالوم خلال اجتماعه مع المسئول الفلسطينى عن المفاوضات صائب عريقات أواخر يوليو الماضى .

ونقلت عن مسئول فلسطينى كبير القول أن "القيادة الفلسطينية كانت على وعى آنذاك بحالة الغليان فى المناطق الفلسطينية وأنها حذرت الجانب الإسرائيلى من موجة سفك الدماء الوشيكة".

ولم يصدر بعد أى تعليق عن الجانب الفلسطينى.
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