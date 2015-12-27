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نائب رئيس لجنة وفد الإسكندرية تتقدم باستغاثة ضد خبراء شمال الجيزة

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نائب رئيس لجنة وفد الإسكندرية تتقدم باستغاثة ضد خبراء شمال الجيزة نائب رئيس لجنة وفد الإسكندرية تتقدم باستغاثة ضد خبراء شمال الجيزة
تقدمت أميرة عوض نائب رئيس لجنة رمل ثان بحزب الوفد بالإسكندرية، باستغاثة إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد مكتب خبراء شمال الجيزة بالقاهرة، بسبب تعسفهم فى تأجيل دعوى قضائية رقم 4 لسنة 2015 عمالية لأجل غير مسمى.

وأشارت أميرة إلى أن تعسفهم يأتى بعد قيامها بتحرير شكوى رقم 4426 بتاريخ 30 مايو بمكتب خبراء وزارة العدل ضد (م،ن)أحد الخبراء، لعدم إثباته لجميع أقوالها فى محضر جلسة 29 مايو، تم تحويلها للشئون القانونية لخبراء مصلحة العباسية برقم 1718، وقام الخبير بتكليف زميل آخر بمتابعة القضية ولم يحدد لها أى جلسة أخرى.

وأوضحت أميرة أنها عندما تقدمت بشكوى إلى مديرة المكتب تطلب تحديد جلسة قامت بتوبيخها، وأكدت أن القضية أمامها عام آخر حتى يتم التحقيق فيها كعقاب على قيامها بتقديم شكوى ضد خبير يرصد ويكتب أقوال الخصم ولا يكتب أقوال المدعية.

وطالبت فى نهاية الاستغاثة من وزير العدل التدخل ومحاسبة المقصرين ومعتادى المجاملات على حساب مصلحة المواطن، وتحديد جلسة عاجلة بمصلحة الخبراء والتحقيق مع مديرة المكتب والخبير الذى تم تحرير شكوى ضده.

الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية منذ شهر يناير 2015 ضد محمد مصطفى شردى رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد بسبب فصلها بشكل تعسفى بعد عمل من سنة 2010 إلى نوفمبر 2014 بدون إبداء أسباب.

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مصر 365