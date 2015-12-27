الصحة: استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة إليكترونيا فى 27 محافظة

أكد الدكتور تامر حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، أنه تمت ميكنة خدمات العلاج على نفقة الدولة فى 27 محافظة بالجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم استخراج القرارات بطريقة إلكترونية للتسهيل على المرضى.

وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إليكترونياً وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإليكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

وأوضح الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن المجالس تصدر يوميا ما يقرب من 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.