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"الصحفيين" تعلن انتهاء "أزمة العضوية" بنادى الزمالك بضمان وزير الشباب

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"الصحفيين" تعلن انتهاء "أزمة العضوية" بنادى الزمالك بضمان وزير الشباب "الصحفيين" تعلن انتهاء "أزمة العضوية" بنادى الزمالك بضمان وزير الشباب
أكد محمد شبانة، رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أكد خلاله انتهاء أزمة عضويات الصحفيين بنادى الزمالك.

وأضاف شبانة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزير الشباب والرياضة، أوضح أن ملف عضويات الصحفيين بالزمالك لم يتم الاقتراب منه، مشيرا إلى أن الوزير شدد على قانونية العضويات، وأن هذا الملف لم يعد محل جدال.

ولفت شبانة، إلى أنه تم الاتفاق على ذلك بين الوزير ورئيس نادى الزمالك، موضحا أن مجلس النقابة عبر عن تقديره للجهود التى يقوم بها وزير الشباب، وأنه اعتبر انتهاء أزمة عضويات بنادى الزمالك بضمان من وزير الرياضة.

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