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نائب بسوهاج: قوانين الاستثمار فى مصر عقيمة وتعيق عجلة الاقتصاد

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نائب بسوهاج: قوانين الاستثمار فى مصر عقيمة وتعيق عجلة الاقتصاد نائب بسوهاج: قوانين الاستثمار فى مصر عقيمة وتعيق عجلة الاقتصاد
قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، إن قوانين الاستثمار فى عقيمة ولا تشجع على الاستثمار وتعيق تقدم عجلة الاقتصاد المصرى.

وأوضح المشنب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب خلال عضويته بمجلس النواب بضرورة تعديل قوانين الاستثمار، كما أنه سيلتقى عددا من المستثمرين لمعرفة المعوقات التى تواجه أعمالهم فى مصر ليطالب بتذليلها.

وسرد عضو مجلس النواب بسوهاج، مثالا للعقبات التة تواجه الاستثمار فى مصر، أن أى شخص يريد فتح أى مشروع سيواجه مشاكل وعقبات كثيرة من عدة جهات مثل الضرائب العامة والضرائب العقارية وضرائب المبيعات، والتأمينات، وغيرها من الجهات والقوانين التى تدفع المستثمر لعدم إقامة مشاريعه فى مصر والذهاب لدول أخرى.

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مصر 365

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