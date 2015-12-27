أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بلاغ عن وجود قنبلة أمام مجمع التأمين الصحى بطنطا

Google+ Print
بلاغ عن وجود قنبلة أمام مجمع التأمين الصحى بطنطا بلاغ عن وجود قنبلة أمام مجمع التأمين الصحى بطنطا
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية صباح اليوم الأحد بلاغا من أحد المواطنين بوجود قنبلة أمام مبنى مجمع التأمين الصحى بشارع البحر فى مدينة طنطا، بجوار ديوان عام محافظة الغربية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة فحص المفرقعات بالغربية لمكان البلاغ، وتأكد وجود جسم غريب، وفرضت كردونا أمنيا أمام المجمع الطبى ومنعت السيارات من المرور، وجار فحص البلاغ والتأكد من وجود قنبلة من عدمه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365