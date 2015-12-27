بلاغ عن وجود قنبلة أمام مجمع التأمين الصحى بطنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية صباح اليوم الأحد بلاغا من أحد المواطنين بوجود قنبلة أمام مبنى مجمع التأمين الصحى بشارع البحر فى مدينة طنطا، بجوار ديوان عام محافظة الغربية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة فحص المفرقعات بالغربية لمكان البلاغ، وتأكد وجود جسم غريب، وفرضت كردونا أمنيا أمام المجمع الطبى ومنعت السيارات من المرور، وجار فحص البلاغ والتأكد من وجود قنبلة من عدمه.

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