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محافظ كفر الشيخ الجديد: مصرف كوتشنر وإكمال المشروعات المتوقفة أهم أولوياتى

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محافظ كفر الشيخ الجديد: مصرف كوتشنر وإكمال المشروعات المتوقفة أهم أولوياتى محافظ كفر الشيخ الجديد: مصرف كوتشنر وإكمال المشروعات المتوقفة أهم أولوياتى
قال اللواء سيد إبراهيم عبد النبي نصر، محافظ كفر الشيخ الجديد، إن اهتمامه الكامل سيكون بالمشروعات المتوقفة بكفر الشيخ ليتم الانتهاء منها بالإضافة لمناقشة المشروعات التى سيتم البدء بها، لافتا إلى أن اهتمامه الأكبر سيكون بمصرف كوتشنر الذى يعد السبب الأول للتلوث بالمحافظة.

وأضاف نصر، فى تصريحات لـ اليوم السابع، أنه سيساند كل من يعطى بدون مقابل وسيناصر كل مسئول يعمل فى سبيل الوطن، ومنحه كافة الاختصاصات بل وتكريمه، وتابع:" أما من لا يستطيع مسايرتى والعمل على خدمة أهالى المحافظة فلن يكون له معى نصيب".

وشدد على أن هدفه الأول خدمة أهالى المحافظة، والاهتمام بكافة الملفات وتقديم خدمات متعددة لأبناء المحافظة خاصة الطبقات الفقيرة.

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